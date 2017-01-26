Под Волгоградом вместе с хозпостройкой сгорел мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.01.2017 08:35

Под Волгоградом вместе с хозпостройкой сгорел мужчина

Трагедия произошла ночью в четверг в Клетском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 26 января в 01:23 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Клетском районе. В хуторе Верхняя Бузиновка на улице Заречная горела по всей площади деревянная хозпостройка.

Пожарные расчёты 41-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 17 минут. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего 61-летнего мужчину.

Предполагаемой причиной пожара эксперты назвали неосторожное обращение с огнём.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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