Под Волгоградом вместе с хозпостройкой сгорел мужчина

Трагедия произошла ночью в четверг в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 26 января в 01:23 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Клетском районе. В хуторе Верхняя Бузиновка на улице Заречная горела по всей площади деревянная хозпостройка. Пожарные расчёты 41-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 17 минут. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего 61-летнего мужчину. Предполагаемой причиной пожара эксперты назвали неосторожное обращение с огнём. Надира Коннова

ФОТО: МЧС России Следующая >