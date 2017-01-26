Под Волгоградом задержали наркобизнесмена Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.01.2017 10:01

Под Волгоградом задержали наркобизнесмена

Житель Урюпинского района зарабатывал себе на жизнь продажей наркотиков.

 

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в Урюпинске был задержан 53-летний ранее судимый мужчина, а также трое наёмных рабочих, которые проживали в его доме и помогали с бизнесом.

При осмотре дома задержанного сотрудники полиции нашли сверток с гашишем, а в хозпостройке хранилось шесть картонных ящиков с марихуаной. Общий вес найденных наркотиков составил более шести килограмм.

Как полагают следователи, задержанные намеревались продать марихуану в Подмосковье.

По данному факту в отношении четырёх мужчин возбуждено уголовное дело. Теперь бизнесмену и его помощникам грозит срок от десяти до двадцати лет.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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