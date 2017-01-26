Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
В последнее время в России постоянно происходят случаи изъятия детей из семей с туманным объяснением....
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|Под Волгоградом задержали наркобизнесмена
|Скандалы и ЧП Волгоград
|26.01.2017 10:01
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в Урюпинске был задержан 53-летний ранее судимый мужчина, а также трое наёмных рабочих, которые проживали в его доме и помогали с бизнесом.
При осмотре дома задержанного сотрудники полиции нашли сверток с гашишем, а в хозпостройке хранилось шесть картонных ящиков с марихуаной. Общий вес найденных наркотиков составил более шести килограмм.
Как полагают следователи, задержанные намеревались продать марихуану в Подмосковье.
По данному факту в отношении четырёх мужчин возбуждено уголовное дело. Теперь бизнесмену и его помощникам грозит срок от десяти до двадцати лет.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:21
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода
-
10:01
Под Волгоградом задержали наркобизнесмена
-
08:35
Под Волгоградом вместе с хозпостройкой сгорел мужчина
-
08:11
Андрей Бочаров не предупредил о грядущем "расселении" федеральных чиновников
-
25.01.2017 23:42
Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
-
25.01.2017 22:27
В Волгограде коммунальная авария оставила без тепла более 150 домов
-
25.01.2017 18:40
В Волгограде похолодает до -20 градусов
-
25.01.2017 17:42
В Волгограде улица Ким будет перекрыта больше недели
-
25.01.2017 17:19
За попытку «откосить» от армии супружеская пара сядет в тюрьму
-
25.01.2017 16:24
Волгоградка получила удар ножом от родной дочери
-
25.01.2017 16:19
Прокуратура не смогла опротестовать решение об аутсорсинге питания детсадовцев
-
25.01.2017 16:06
Грустная Мелания Трамп стала Интернет-мемом. ФОТО и ВИДЕО
-
25.01.2017 15:32
Смягчение «домашних побоев» уверенно проходит чтения
-
25.01.2017 15:00
МУП «Городские вести» ликвидирован по решению гордумы
Самое читаемое
-
10:21
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода
-
10:01
Под Волгоградом задержали наркобизнесмена
-
08:35
Под Волгоградом вместе с хозпостройкой сгорел мужчина
-
25.01.2017 22:27
В Волгограде коммунальная авария оставила без тепла более 150 домов
-
25.01.2017 17:19
За попытку «откосить» от армии супружеская пара сядет в тюрьму
-
25.01.2017 16:24
Волгоградка получила удар ножом от родной дочери
-
25.01.2017 14:57
В Волгограде маршрутка врезалась в фуру: пострадала школьница
Последние комментарии
-
25 января 1942 – 25 января 2017. История длиною в 75 лет
-
Огромное Уважение Андрею - дыд бы им точно гордился! Спасибо автору материала - побольше таких ... >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
-
Ну да, закроют библиотеки и откроют очередной "Магнит", как сделали в помещении бывшей библиотеки на ... >>
-
-
Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних
-
Благими намерениями устлан путь в ад. Некоторые девушки и в 20 лет не готовы выйти замуж. А другим в ... >>
-
-
На юге Волгограда сотрудник службы доставки задержан за кражи из посылок
-
Вот гад!! А я посылку жду, дождаться не могу. Пойду что ли заявление напишу на него.. >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины
-
Россиянину вручили «Оскар» за секс
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеsuj.i m/in/48 Boт oднa из 2 cцeн c Лёшкой Гончаровым ... >>
-