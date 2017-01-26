Водитель иномарки насмерть сбил пешехода



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 25 января в 18:10 79-летний мужчина за рулём «Hyundai Accent» следовал по пр. Героев Сталинграда в сторону ул. Фадеева.

Напротив дома № 32 по пр. Героев Сталинграда водитель не пропустил 69-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил его.

В результате столкновения пешеход скончался на месте ДТП.

По данному факту организована проверка.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области