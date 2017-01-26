Водитель иномарки насмерть сбил пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.01.2017 10:21

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Красноармейском районе Волгограда автомобилист насмерть сбил пенсионера, проходившего дорогу по «зебре».


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 25 января в 18:10 79-летний мужчина за рулём «Hyundai Accent» следовал по пр. Героев Сталинграда в сторону ул. Фадеева.

Напротив дома № 32 по пр. Героев Сталинграда водитель не пропустил 69-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил его.

В результате столкновения пешеход скончался на месте ДТП.

По данному факту организована проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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