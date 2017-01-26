Председатель ТСЖ присвоила себе почти миллион рублей Печать
Скандалы и ЧП
26.01.2017 11:33

Председатель ТСЖ присвоила себе почти миллион рублей

Женщина длительное время собирала с жильцов плату за коммунальные услуги, однако передавать деньги ресурсникам не спешила.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя ТСЖ «Семья» в Советском районе Астрахани. Женщина подозревается в присвоении денежных средств жильцов нескольких многоквартирных домов.

Как сообщает «Астрахань FM», женщина ежемесячно собирала с жильцов деньги за оплату коммунальных платежей. Средства женщина не передавала коммунальным службам, а попросту присваивала себе.

В результате перед ресурсоснабжающими организациями у ТСЖ «Семья» образовалась задолженность в размере 1,8 миллионов рублей. Из этих денег 800 тысяч женщина успела израсходовать на свои нужды.

Теперь недобросовестного председателя ждет уголовное наказание.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru