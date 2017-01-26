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|Председатель ТСЖ присвоила себе почти миллион рублей
|Скандалы и ЧП
|26.01.2017 11:33
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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя ТСЖ «Семья» в Советском районе Астрахани. Женщина подозревается в присвоении денежных средств жильцов нескольких многоквартирных домов.
Как сообщает «Астрахань FM», женщина ежемесячно собирала с жильцов деньги за оплату коммунальных платежей. Средства женщина не передавала коммунальным службам, а попросту присваивала себе.
В результате перед ресурсоснабжающими организациями у ТСЖ «Семья» образовалась задолженность в размере 1,8 миллионов рублей. Из этих денег 800 тысяч женщина успела израсходовать на свои нужды.
Теперь недобросовестного председателя ждет уголовное наказание.
Юлия Соболева
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