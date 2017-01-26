Директор крымского парка львов рассказал подробности смерти работника

В своем блоге директор парка львов «Тайган» рассказал журналистам подробности произошедшей трагедии.

Напомним, что в начале этой неделе стало известно, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 29-летнего мужчины от телесных повреждений.

Мужчина был найден мертвым в подсобном помещении на территории парка львов, где он занимался волонтеркой деятельностью. На теле волонтера были обнаружены серьезные повреждения.

Как сообщил директор зоопарка Олег Зубков в своем блоге, погибшего звали Максим Яковлев. Он занимался волонтерской деятельностью в парке. За хорошую работу руководство планировало принять его на работу на постоянной основе.

- Что и где произошло с Максимом Яковлевым мне известно только по слухам от сотрудников. У молодого человека были раны от укуса собаки, полученные в одном из сёл Белогорского района. Произошло это 10 или 11 января. Как только об этом стало известно сотрудникам и руководству парка «Тайган», Яковлев был отправлен в Белогорскую районную больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь и было выдано направление на госпитализацию. Однако Максим скрыл полученное направление и занялся самолечением, при этом совмещая приём лекарственных препаратов с принятием крепких спиртных напитков, - пишет Зубков в своем блоге.

По словам руководителя, волонтер умер в ночь с 14 на 15 января. Предположительная причина смерти – заражение крови.

- Я знаю только то, что никакой вины руководства парка «Тайган» в смерти Максима Яковлева нет. Тигры парка «Тайган» к этому не имеют никакого отношения, - заявил Олег Зубков.

Юлия Соболева

Фото: блог Олега Зубкова