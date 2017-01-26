В центре Москвы произошла массовая драка: есть пострадавшие

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ночью в четверг на Страстном бульваре произошла массовая драка. В результате стычки двух групп мужчин несколько человек получили различные травмы. В медицинские стационары для оказания медицинской помощи направлены шесть человек.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщала о трех обратившихся к медикам после потасовки. Участников драки доставили в институт имени Склифосовского, а также в городские клинические больницы №1 и №36.

Анна Павлова