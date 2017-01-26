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|В центре Москвы произошла массовая драка: есть пострадавшие
|Скандалы и ЧП Главные новости
|26.01.2017 12:20
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ночью в четверг на Страстном бульваре произошла массовая драка. В результате стычки двух групп мужчин несколько человек получили различные травмы. В медицинские стационары для оказания медицинской помощи направлены шесть человек.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщала о трех обратившихся к медикам после потасовки. Участников драки доставили в институт имени Склифосовского, а также в городские клинические больницы №1 и №36.
Анна Павлова
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