Автохам на Porsche Cayenne перекрыл дорогу скорой с экстренной пациенткой. ВИДЕО

Очередной случай дорожного хамства, связанный с невозможность скорой проехать по дороге, в этот раз произошел в Санкт-Петербурге. Во дворе одного из жилых домов на Новочеркасском проспекте встретились и не смогли разъехаться Porsche Cayenne и карета скорой помощи.

Как стало известно "СоцИнформБюро", видео конфликта автохама на иномарке с бригадой скорой попало в Сеть. Его опубликовал в интернете один из сотрудников неотложки, который снял конфликт на видео. Автор ролика отметил, что в неотложке в тот момент находилась пациентка, которой требовалась экстренная госпитализация. Именно это медики и пытались донести до мужчины, однако тот заявил, что живет в этом доме и уступать дорогу не намерен. Водитель "Порше", увидев, что его снимают, попытался отобрать телефон у оператора, а также показал ему средний палец и сказал, что "найдет его".

Медики пригрозили вызвать полицию, на что водитель нагло ответил "вызывай", а затем и вовсе плюнул в служебную машину и сел за руль своей иномарки.

В России становится нормой у водителей не пропускать карету скорой помощи для оказания неотложной помощи тем, кто её так ждет. Так, ранее грандиозный скандал произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском. Машине скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами на вызов, заблокировали путь женщина-водитель и ее спутник. Медикам пришлось потратить на дорогу 13 минут вместо 3. Пациент, к которому ехали врачи, скончался до приезда бригады.

В Красноярке водитель легкового автомобиля отказывался уступить дорогу машине скорой помощи во дворе жилого дома. Водитель легкового авто сдал назад и дал медикам проехать лишь после того, как водитель неотложки по громкоговорителю пригрозил, что вызовет полицию.

В связи с участившимися случаями автохамства, представители комитета Государственной думы РФ по охране здоровья уже выступили с инициативой введения уголовной ответственности для тех, кто препятствует проезду "скорой".

Препятствование работе медицинского персонала будет отныне расцениваться, как попытка помешать оказанию помощи. Если в результате таких действий произошла смерть, то гражданин может быть привлечен к ответственности за непреднамеренное убийство.

Изменения в законопроект Минздрава планируется внести в ходе заседания, которое пройдёт в феврале 2017 года.

Надира Коннова

