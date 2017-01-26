В Волгограде супружеская пара торговала опасной для жизни осетровой икрой Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.01.2017 13:43

В Волгограде супружеская пара торговала опасной для жизни осетровой икрой

Следователи по Краснооктябрьскому району возбудили уголовное дело в отношении супружеской пары, которая подозревается в незаконных приобретениях, хранении, перевозке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СК России по региону, в марте 2016 года подозреваемый приобрел у своей знакомой банку осетровой поллитровой икры. В последующем его супруга продала её за 25 тысяч рублей. Фонд продовольственной безопасности провел исследование, согласно результатам которого указанная продукция не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и является опасной для здоровья потребителей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном супружеская пара уже полностью признала. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Материалы для возбуждения уголовного дела были предоставлены оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду.

Надира Коннова

ФОТО: СК России

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