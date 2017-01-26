Мужчина попытался дать взятку в 500 долларов волгоградскому таможеннику Печать
Скандалы и ЧП
26.01.2017 14:02

Мужчина попытался дать взятку в 500 долларов волгоградскому таможеннику

Волгоградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу.

В Дзержинский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении Магомедрашита Джалилова. Он обвиняется в попытке передать взятку должностному лицу.

По данным уголовного дела, в феврале прошлого года Джалилов предложил старшему уполномоченному по особо важным делам таможенного поста Аэропорт Волгоград деньги за возврат своего автомобиля «Вольво».

Мужчина предложил таможеннику 500 долларов и 10 тысяч рублей и попросил не проводить осмотр автомобиля и прицепа с загруженным товаром.
Сотрудник таможни от взятки отказался. Вскоре Магомедрашит Джалилов был задержан.

Теперь за попытку подкупить таможенника при исполнении мужчине грозит штраф свыше миллиона рублей или лишение свободы на срок до 8 лет.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru