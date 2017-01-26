Мужчина попытался дать взятку в 500 долларов волгоградскому таможеннику

В Дзержинский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении Магомедрашита Джалилова. Он обвиняется в попытке передать взятку должностному лицу.

По данным уголовного дела, в феврале прошлого года Джалилов предложил старшему уполномоченному по особо важным делам таможенного поста Аэропорт Волгоград деньги за возврат своего автомобиля «Вольво».

Мужчина предложил таможеннику 500 долларов и 10 тысяч рублей и попросил не проводить осмотр автомобиля и прицепа с загруженным товаром.

Сотрудник таможни от взятки отказался. Вскоре Магомедрашит Джалилов был задержан.

Теперь за попытку подкупить таможенника при исполнении мужчине грозит штраф свыше миллиона рублей или лишение свободы на срок до 8 лет.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress