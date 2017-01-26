Единоросс выплачивал «дань» за связь с замужней женщиной



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», всё началось с того, что 32-летний житель Урюпинска узнал, что у его жены есть 43-летний любовник. Да не простой, а практически «золотой» — известная на весь город «шишка» с деньгами, член партии «Единая Россия» и депутат гордумы.

Обманутый муж решил недолго горевать, а извлечь из удара судьбы выгоду.

Смекалистый мужчина пришёл к своему обидчику и потребовал от него 400 тысяч рублей, в противном случае муж-рогоносец расскажет всему городу голую правду, в том числе — что самое страшное — молодой и ничего не подозревающей жене депутата.

Народный избранник совсем не хотел портить себе репутацию уважаемого человека и любящего мужа, поэтому согласился на выдвинутые условия.

Единоросс заплатил шантажисту необходимые деньги и уже было вздохнул с облегчением. Однако любовные раны шантажиста, видимо, не заживали, поэтому он снова потребовал мзду за своё молчание. В этот раз — 7 миллионов рублей.

Единоросс решил, что таких день не стоит ни одна женщина и ни одна репутация, поэтому сообщил о вымогателе в правоохранительные органы.

Рогатого, но счастливого от мысли приличного заработка урюпинца вскоре задержали с поличным.





Лилия Финько