Единоросс выплачивал «дань» за связь с замужней женщиной Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.01.2017 14:50

Единоросс выплачивал «дань» за связь с замужней женщиной

Депутат «Единой России» попался на долговой крючок предприимчивого мужа любовницы. Слезть с крючка удалось только при помощи полиции.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», всё началось с того, что 32-летний житель Урюпинска узнал, что у его жены есть 43-летний любовник. Да не простой, а практически «золотой» — известная на весь город «шишка» с деньгами, член партии «Единая Россия» и депутат гордумы.

Обманутый муж решил недолго горевать, а извлечь из удара судьбы выгоду.

Смекалистый мужчина пришёл к своему обидчику и потребовал от него 400 тысяч рублей, в противном случае муж-рогоносец расскажет всему городу голую правду, в том числе — что самое страшное — молодой и ничего не подозревающей жене депутата.

Народный избранник совсем не хотел портить себе репутацию уважаемого человека и любящего мужа, поэтому согласился на выдвинутые условия.

Единоросс заплатил шантажисту необходимые деньги и уже было вздохнул с облегчением. Однако любовные раны шантажиста, видимо, не заживали, поэтому он снова потребовал мзду за своё молчание. В этот раз — 7 миллионов рублей.

Единоросс решил, что таких день не стоит ни одна женщина и ни одна репутация, поэтому сообщил о вымогателе в правоохранительные органы.

Рогатого, но счастливого от мысли приличного заработка урюпинца вскоре задержали с поличным.


Лилия Финько

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