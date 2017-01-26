Московский таксист вытолкал из авто двух женщин с ребёнком



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент произошёл 25 января в центре столицы на улице Воронцовская.

По предварительной информации, всё началось с того, что женщины поставили мальчика ногами на сиденье. Это возмутило водителя, и он потребовал от пассажирок вытереть грязь. Женщины ответили, что сиденье чистое, так как до этого ребёнка вынесли из дома на руках.

В ответ таксист вышел и вытолкнул женщин, одна из которых на руках держала малыша. Мальчик упал и ударился головой о землю, получив травму.

После этого таксист уехал, а женщины сообщили об инциденте в полицию. Вскоре водителя задержали, сейчас он даёт показания.

Пострадавшему мальчику оказали необходимую медицинскую помощь.

В связи со случившемся, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Лилия Финько

Фото: globallookpress