Московский таксист вытолкал из авто двух женщин с ребёнком

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|26.01.2017 16:57
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По предварительной информации, всё началось с того, что женщины поставили мальчика ногами на сиденье. Это возмутило водителя, и он потребовал от пассажирок вытереть грязь. Женщины ответили, что сиденье чистое, так как до этого ребёнка вынесли из дома на руках.
В ответ таксист вышел и вытолкнул женщин, одна из которых на руках держала малыша. Мальчик упал и ударился головой о землю, получив травму.
После этого таксист уехал, а женщины сообщили об инциденте в полицию. Вскоре водителя задержали, сейчас он даёт показания.
Пострадавшему мальчику оказали необходимую медицинскую помощь.
В связи со случившемся, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: globallookpress
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