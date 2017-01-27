На 24-летнего волгоградца завели уголовное дело за экстремизм

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|27.01.2017 09:42
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, молодой человек в июне 2014 года и в апреле 2016 года при помощи своего мобильного телефона разместил в интернете графические и текстовые материалы, которые пропагандируют радикально-политический национализм и неонацизм по отношению к мигрантам из Азии и Кавказских республик.
- Согласно заключению экспертов публичные высказывания подследственного, а также размещаемые им на своей странице рисунки, были направлены на возбуждение вражды и ненависти к указанным группам лиц по признакам их национальности и происхождения, - сообщила информагентству старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Материалы для возбуждения уголовного дела были представлены оперативными сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД России, а также результаты проверки, проведенной прокуратурой Тракторозаводского района города Волгограда.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Волгоградец свою вину в содеянном уже полностью признал.
Надира Коннова
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