Волгоградец получил 5 лет тюрьмы за кражи материнского капитала Печать
Скандалы и ЧП
27.01.2017 10:41

Волгоградец получил 5 лет тюрьмы за кражи материнского капитала

Мужчина украл денежные средства у семи женщин. Общая сумма похищенного составила около 3 миллионов рублей.

Сегодня суд Красноармейского района вынес приговор жителю Дзержинского района Евгению Тонконогу по статье «Мошенничество в крупном размере».

Напомним, что мужчина распространял по городу и в интернете объявления об оказании помощи в получении займа под средства материнского капитала.

Когда к нему обращались женщины, он представлялся риелтором и обещал помочь найти землю под строительство жилья на деньги маткапитала.

По просьбе мошенника доверчивые волгорадки отдавали все свои документы, а также пароли от банковских карт. После этого злоумышленник просто обналичивал средства и скрывался.

Таким образом мужчине удалось обмануть семь женщин. Общая сумма, которую удалось получить злоумышленнику в результате преступный действий, составила 2 миллиона 929 тысяч рублей.

В январе 2016 года мужчина был задержан оперативниками. Свою вину мошенник полностью признал.

В результате суд приговорил Евгения Тонконога к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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