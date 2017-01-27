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|Волгоградец получил 5 лет тюрьмы за кражи материнского капитала
|Скандалы и ЧП
|27.01.2017 10:41
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Сегодня суд Красноармейского района вынес приговор жителю Дзержинского района Евгению Тонконогу по статье «Мошенничество в крупном размере».
Напомним, что мужчина распространял по городу и в интернете объявления об оказании помощи в получении займа под средства материнского капитала.
Когда к нему обращались женщины, он представлялся риелтором и обещал помочь найти землю под строительство жилья на деньги маткапитала.
По просьбе мошенника доверчивые волгорадки отдавали все свои документы, а также пароли от банковских карт. После этого злоумышленник просто обналичивал средства и скрывался.
Таким образом мужчине удалось обмануть семь женщин. Общая сумма, которую удалось получить злоумышленнику в результате преступный действий, составила 2 миллиона 929 тысяч рублей.
В январе 2016 года мужчина был задержан оперативниками. Свою вину мошенник полностью признал.
В результате суд приговорил Евгения Тонконога к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Юлия Соболева
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