В жилом доме Красноярска произошёл взрыв бытового газа Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
27.01.2017 10:45

В Красноярске взорвался бытовой газ

ЧП случилось около 10:00 по местному времени (06:00 по мск) в одном из пятиэтажном домов, расположенных по улице Быковского города Красноярска.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, хлопок газовоздушной смеси произошёл в квартире на первом этаже.

К прибытию пожарных квартира была полностью охвачена огнём.

По предварительным данным, пострадал один человек. Мужчина с обширными ожогами был доставлен в больницу. Для ликвидации пожара было привлечено 23 сотрудника МЧС, специалисты Крайгаза и 7 единиц техники.

Следует отметить, что взрывы бытового газа в России не редкость и часто приводят к тяжёлым последствиям: разрушению жилым домов, травмам и смерти людей.

Так, осенью 2016 года в России прогремело два взрыва: 23 октября в Рязани и 6 ноября в Иваново. В первом случае жертвами стали семь человек, а второй инцидент унёс жизни шести горожан. В общей сложности за прошлый год в результате взрывов бытового газа в многоквартирных домах погибло 28 человек.

В начале декабря 2016 Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах. А в конце того же глава Ростехнадзора Алексей Алёшин предложил установить запрет на использование газа в многоквартирных домах. Вместо газоснабжения в домах целесообразнее устанавливать электробытовые приборы, отметил руководитель.

Инициатива Алёшина пока находится на рассмотрении.

 

Лилия Финько

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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