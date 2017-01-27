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|В жилом доме Красноярска произошёл взрыв бытового газа
|Скандалы и ЧП Главные новости
|27.01.2017 10:45
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К прибытию пожарных квартира была полностью охвачена огнём.
По предварительным данным, пострадал один человек. Мужчина с обширными ожогами был доставлен в больницу. Для ликвидации пожара было привлечено 23 сотрудника МЧС, специалисты Крайгаза и 7 единиц техники.
Следует отметить, что взрывы бытового газа в России не редкость и часто приводят к тяжёлым последствиям: разрушению жилым домов, травмам и смерти людей.
Так, осенью 2016 года в России прогремело два взрыва: 23 октября в Рязани и 6 ноября в Иваново. В первом случае жертвами стали семь человек, а второй инцидент унёс жизни шести горожан. В общей сложности за прошлый год в результате взрывов бытового газа в многоквартирных домах погибло 28 человек.
В начале декабря 2016 Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах. А в конце того же глава Ростехнадзора Алексей Алёшин предложил установить запрет на использование газа в многоквартирных домах. Вместо газоснабжения в домах целесообразнее устанавливать электробытовые приборы, отметил руководитель.
Инициатива Алёшина пока находится на рассмотрении.
Лилия Финько
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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