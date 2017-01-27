Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Инцидент произошел накануне в Среднеахтубинском районе. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области днем 26 января 57-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21074", двигаясь по улице Октябрьская р.п. Средняя Ахтуба в сторону улицы Кузнецкая, сбил 8-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте. В результате дорожного происшествия девочку с травмами госпитализировали. Надира Коннова < Предыдущая Следующая >