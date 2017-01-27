Под Волгоградом водитель на "семерке" сбил 8-летнюю девочку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.01.2017 11:14

Под Волгоградом водитель на

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Инцидент произошел накануне в Среднеахтубинском районе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области днем 26 января 57-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21074", двигаясь по улице Октябрьская р.п. Средняя Ахтуба в сторону улицы Кузнецкая, сбил 8-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожного происшествия девочку с травмами госпитализировали.

Надира Коннова

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