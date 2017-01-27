

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, трагедия произошла 27 января 00:30 рядом с платформой Рабочий поселок Белорусского направления Московской железной дороги.

Несколько рабочих решили перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущей электричкой.

В результате транспорт сбил трёх человек. Пострадавшие были экстренно доставлены в больницу, жизни двоих спасти не удалось — они скончались вскоре после госпитализации.

По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Лилия Финько

Фото: globallookpress