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|В Москве электричка сбила троих рабочих: двое скончались
|Скандалы и ЧП Главные новости
|27.01.2017 11:30
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Несколько рабочих решили перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущей электричкой.
В результате транспорт сбил трёх человек. Пострадавшие были экстренно доставлены в больницу, жизни двоих спасти не удалось — они скончались вскоре после госпитализации.
По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: globallookpress
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