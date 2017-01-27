Ночевка бомжа в Сбербанке закончилась дракой

Инцидент произошел в одном из отделений Сбербанка в Астрахани. Двое мужчин избили и ограбили бомжа, который ночевал в помещении банкомата.

Как сообщает «Астрахань FM», двое местных жителей поздно вечером забрели в одно из городских отделений. Дверь в помещение, по традиции Сбербанка, была открыта для всех желающих.

В здании мужчины увидели спящего на полу бомжа и решили ради забавы над ним поиздеваться. Злоумышленники избили несчастного и украли у него 130 рублей и пачку сигарет.

В результате бомж получил черепно-мозговую травму. Преступники были проговорены к 7 и 6 годам тюремного заключения.

Отметим, что открытые двери в отделениях Сбербанка уже давно стали острой проблемой во многих регионах. Люди стараются избегать посещения отделений в ночное время в страхе быть избитыми или ограбленными.

На прошлой неделе интернет-газета «Кривое зеркало» сообщала о случае ночевки бомжа в одном из отделений Сбербанка в центре Волгограда. Там местная жительница не смогла снять деньги, поскольку увидела на полу спящего мужчину.

Как сообщила волгоградка, несмотря на довольно позднее время, двери в хранилища банкоматов были свободно открыты. Система входа в хранилище по банковской карточке отсутствовала.

– Как обычно, после работы я заскочила в Сбербанк на площади – и сразу вышла из помещения. Снимать наличность в присутствии мерзко пахнувшего и представлявшего потенциальную угрозу моей безопасности бомжа я посчитала неразумным, – рассказала Людмила Т.

После публикации материала о случае с местной жительницей, в редакцию поступило официальное письмо от пресс-службы «Сбербанка». В нем журналистов заверили, что каждое отделение безопасно для горожан.

- Круглосуточные зоны самообслуживания банка не оборудованы электронными замками. Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме, все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. В случае обращения клиента банк незамедлительно принимает соответствующие меры, — говорится в письме.

ИА «СоцИнформБюро» ранее сообщало о подобном случае в Москве. Там местный житель запечатлел подозрительного бомжа на камеру мобильного телефона.

В пресс-службе Сбербанка тогда сообщили, что о проблеме знают и регулярно с ней борются.

- Мы признаем, что данная проблема существует и стремимся решать ее, ориентируясь как на заботу о клиентах, так и на свое представление о социальной ответственности банка. Мы стараемся сделать любое посещения банка максимально комфортным для клиентов, при обнаружении ночующих в банке людей служба безопасности обращается в государственные органы, отвечающие за помощь бездомным, — прокомментировали в Сбербанке.

Несмотря на все усилия, граждане почему-то продолжают сталкиваться в вечернее время с асоциальными элементами в отделениях Сбербанка. Остается невыясненным, сколько еще должно пострадать клиентов, чтобы банк действительно стал безопаснее.

Юлия Соболева

Фото: "Астрахань FM"