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|В Волгограде руководство УК подозревается в хищении 14 млн рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|27.01.2017 12:32
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, руководитель управляющей компании совершил хищение денежных средств в сумме более 14 миллионов рублей, поступивших от жителей многоквартирных домов за оплату коммунальных услуг.
Действовал он через аффилированные организации, путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов и уборке придомовых территорий.
Деньги должны были быть перечислены в адрес ресурсоснабжающих организаций за предоставленные услуги по электроснабжению, отоплению, горячему водоснабжению и отведению стоков, однако были похищены руководителем УК. Ресурсоснабжающим предприятиям региона в результате противоправных действий был причинен ущерб в особо крупном размере.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Законом за данные деяния предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Наряду с директором УК задержаны еще трое участников организованной группы, причастных к хищениям денежных средств.
- Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ход расследования данного уголовного дела взяло под личный контроль руководство Главного Управления МВД России по Волгоградской области.
Надира Коннова
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