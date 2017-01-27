Предприимчивый волгоградец установил на автомойке игровое оборудование Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
27.01.2017 12:53

28-летний волгоградец обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Коаснооктябрьского района. Мужчина обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в конце октября прошлого года 28-летний житель Краснооктябрьского района обратился к владельцу автомобильной мойки с просьбой. Мужчина хотел разместить у него в помещении терминал, якобы предназначенный для оплаты мобильной связи. В ответ на это предложение владелец мойки дал своё согласие, однако потребовал ежемесячную арендную плату. Партнеры договорились о цене, терминал был установлен и подключен.

- Спустя три месяца выяснилось, что у посетителей автомойки имелась возможность не только оплатить услуги мобильной связи, но с его помощью попытать удачу в виртуальных азартных играх. Желающих, как оказалось, было немало, - сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Незаконная деятельность была пресечена 9 января оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Краснооктябрьского района для утверждения обвинительного заключения. Затем дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии предварительного расследования владелец игрового оборудования свою вину в содеянном полностью признал.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru