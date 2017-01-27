Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в конце октября прошлого года 28-летний житель Краснооктябрьского района обратился к владельцу автомобильной мойки с просьбой. Мужчина хотел разместить у него в помещении терминал, якобы предназначенный для оплаты мобильной связи. В ответ на это предложение владелец мойки дал своё согласие, однако потребовал ежемесячную арендную плату. Партнеры договорились о цене, терминал был установлен и подключен.

- Спустя три месяца выяснилось, что у посетителей автомойки имелась возможность не только оплатить услуги мобильной связи, но с его помощью попытать удачу в виртуальных азартных играх. Желающих, как оказалось, было немало, - сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Незаконная деятельность была пресечена 9 января оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Краснооктябрьского района для утверждения обвинительного заключения. Затем дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии предварительного расследования владелец игрового оборудования свою вину в содеянном полностью признал.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России