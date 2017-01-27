Мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь в день знакомства с ней



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ СКР по Красноярскому краю, следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

По версии полицейских, 26 января 2017 года 14-летняя школьница приехала в село Каратузское к своему отцу. Девочка никогда не увидела отца, но хотела познакомиться и наладить общение.

Когда дома не оказалось посторонних, мужчина накинулся на дочь и изнасиловал её.

В настоящее время подозреваемый задержан, а следователи устанавливаю все обстоятельства произошедшего.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ