Мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь в день знакомства с ней Печать
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27.01.2017 13:58

Мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь в день знакомства с ней

Крайне циничный поступок совершил 40-летний житель села Каратузское Красноярского края накануне, 26 января, когда впервые увидел свою 14-летюю дочь.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ СКР по Красноярскому краю, следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

По версии полицейских, 26 января 2017 года 14-летняя школьница приехала в село Каратузское к своему отцу. Девочка никогда не увидела отца, но хотела познакомиться и наладить общение.

Когда дома не оказалось посторонних, мужчина накинулся на дочь и изнасиловал её.

В настоящее время подозреваемый задержан, а следователи устанавливаю все обстоятельства произошедшего.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

 

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