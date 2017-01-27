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|Волгоградец взял кредит на имя друга
|Скандалы и ЧП Волгоград
|27.01.2017 14:54
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Мужчина сообщил, что в ноябре 2016 года в их фирму обратился волгоградец с целью получить кредит. В процессе оформления займа клиент предъявил, как показалось работнику компании, свой паспорт.
После того, как мужчина взял кредит, он ни разу не оплатил платежи. А когда представители компании связались с должником, тот удивлённо сообщил, что слышит о займе в первый раз.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний неработающий житель Краснооктябрьского района. Мужчина признался в совершённом, объяснив, что уже успел потратить деньги.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до 2 лет заключения.
Фото: архив МВД России
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