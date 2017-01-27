Волгоградец взял кредит на имя друга Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.01.2017 14:54

Волгоградец взял кредит на имя друга

31-летний житель Краснооктябрьского района оформил кредит на 55 тысяч рублей по паспорту своего друга.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемого в мошенничестве задержали после того, как в полицию обратился сотрудник кредитно-финансовой организации.

Мужчина сообщил, что в ноябре 2016 года в их фирму обратился волгоградец с целью получить кредит. В процессе оформления займа клиент предъявил, как показалось работнику компании, свой паспорт.

После того, как мужчина взял кредит, он ни разу не оплатил платежи. А когда представители компании связались с должником, тот удивлённо сообщил, что слышит о займе в первый раз.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний неработающий житель Краснооктябрьского района. Мужчина признался в совершённом, объяснив, что уже успел потратить деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до 2 лет заключения.


Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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