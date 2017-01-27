В Волгограде камеры автовокзала зафиксировали сбежавших из дома подростков

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Волгограде родственники двух учеников лицея №3, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, забили тревогу. Подростки ушли из дома вечером в четверг, чтобы отправиться в путешествие автостопом, и до сих пор об их месте нахождения ничего не известно.

Близкие сбежавших молодых людей уже обратились в полицию. Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту, что в настоящее время ведется розыск беглецов и изучаются их записи в социальных сетях.

Один из лицеистов рассказал "СоцИнформБюро", что ребята, скорее всего, раздумывали план "путешествия" заранее.

- Саша и Настя - оба фантазеры. Они друг другу просто друзья. Вероятно, захотели путешествовать, и, скорее всего, раздумывали план "путешествия" заранее. Многие знакомые и друзья думали, что это шутка, никто не верил это, всячески отговаривали, однако их желание путешествовать было сильнее всех уговоров. Когда родители ушли на работу, они собрали большие портфели и уехали, - рассказал Кирилл Л.

Согласно последней информации, ребята были замечены накануне вечером на автовокзале. Их зафиксировала камера видеонаблюдения.

Приметы ребят:

17-летний Саша Старков был одет в серую вязаную шапку, черную ветровку, синие джинсы, берцы.

16-летняя Настя Легашова была одета в темную куртку, на зубах у девушки брекеты.

По словам знакомых школьников, подростки планировали добраться до Китая. Связано ли это с тем, что Настя увлекается аниме, не известно. Родиной аниме всегда считалась Япония, однако анимешники на просторах интернета утверждают, что теперь в этом деле "рулит" Китай.

Наша справка:

Анимешники - ярые фанаты аниме и всего что с ним связано. Порой их увлеченность проявляется в их особенном мировоззрении, специфичных мироощущениях, внешности, увлечениях, свойственных больше японской культуре, нежели какой-либо иной. Анимешник на самом деле чем-то похож на ребенка. Он может вести себя наивно и размышлять так же.

Надира Коннова

Фото предоставил Кирилл Левчук.