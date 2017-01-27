Волгоградских школьников, сбежавших из дома, нашли в Саратовской области Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.01.2017 21:42

Волгоградских школьников, сбежавших из дома, нашли в Саратовской области

17-летний Саша и 16-летняя Настя были обнаружены в Саратовской области.

Как стало известно "СоцИнформБюро", отправившихся путешествовать автостопом с рюкзаками и гавайской гитарой школьников удалось обнаружить в Саратовской области.

В социальной сети ВКонтакте мать 17-летнего Александра написала, что беглецы пойманы в городе Энгельсе Саратовской области. При этом женщина поблагодарила всех за помощь и поддержку.

Напомним, ранее информагентство сообщало, что В Волгограде двое подростков отправились накануне вечером путешествовать автостопом. Телефоны 17-летний Саша и 16-летняя Настя оставили дома, однако не забыли взять большие рюкзаки и гавайскую гитару.

Родственники двух учеников лицея №3, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, забили тревогу. До сих пор об их месте нахождения ничего не было не известно.

Близкие сбежавших молодых людей незамедлительно обратились в полицию. Один из лицеистов рассказал корреспонденту, что ребята, обдумывали план "путешествия" заранее. Многие знакомые и друзья думали, что это шутка, никто не верил, что они претворят свой план в жизнь. Когда родители школьников ушли на работу, они собрали рюкзаки и уехали.

Ребята были замечены накануне вечером на волгоградском автовокзале. Их зафиксировала камера видеонаблюдения.

Надира Коннова

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