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|Волгоградских школьников, сбежавших из дома, нашли в Саратовской области
|Скандалы и ЧП Волгоград
|27.01.2017 21:42
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Как стало известно "СоцИнформБюро", отправившихся путешествовать автостопом с рюкзаками и гавайской гитарой школьников удалось обнаружить в Саратовской области.
В социальной сети ВКонтакте мать 17-летнего Александра написала, что беглецы пойманы в городе Энгельсе Саратовской области. При этом женщина поблагодарила всех за помощь и поддержку.
Напомним, ранее информагентство сообщало, что В Волгограде двое подростков отправились накануне вечером путешествовать автостопом. Телефоны 17-летний Саша и 16-летняя Настя оставили дома, однако не забыли взять большие рюкзаки и гавайскую гитару.
Родственники двух учеников лицея №3, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, забили тревогу. До сих пор об их месте нахождения ничего не было не известно.
Близкие сбежавших молодых людей незамедлительно обратились в полицию. Один из лицеистов рассказал корреспонденту, что ребята, обдумывали план "путешествия" заранее. Многие знакомые и друзья думали, что это шутка, никто не верил, что они претворят свой план в жизнь. Когда родители школьников ушли на работу, они собрали рюкзаки и уехали.
Ребята были замечены накануне вечером на волгоградском автовокзале. Их зафиксировала камера видеонаблюдения.
Надира Коннова
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