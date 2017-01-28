Попытка проскочить на «красный» стала причиной ДТП в Советском районе Печать
Скандалы и ЧП
28.01.2017 10:32

Попытка проскочить на «красный» стала причиной ДТП в Советском районе

Волгоградец на машине «Лада Гранта» хотел проехать на запрещающий сигнал светофора, однако столкнулся с «четырнадцатой».

Инцидент произошел вчера в Советском районе около 15.00 на пересечении улицы Слесарной и Краснопресненской.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, водитель на автомобиле «Лада Гранта» решил проехать на запрещающий сигнал светофора. Однако «проскочить» водителю не удалось.

В ходе опасного маневра водитель «Гранты» совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114, которой управлял 25-лений волгоградец.

В результате аварии оба водителя получили травмы, однако от госпитализации отказались.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru