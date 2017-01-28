Попытка проскочить на «красный» стала причиной ДТП в Советском районе

Инцидент произошел вчера в Советском районе около 15.00 на пересечении улицы Слесарной и Краснопресненской.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, водитель на автомобиле «Лада Гранта» решил проехать на запрещающий сигнал светофора. Однако «проскочить» водителю не удалось.

В ходе опасного маневра водитель «Гранты» совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114, которой управлял 25-лений волгоградец.

В результате аварии оба водителя получили травмы, однако от госпитализации отказались.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области