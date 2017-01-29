Под Волгоградом поезд сошел с рельсов Печать
Скандалы и ЧП
29.01.2017 10:28

Под Волгоградом поезд сошел с рельсов

Ночью на станции Бердия 17 вагонов грузового поезда сошли с железной дороги. В связи с этим движение некоторых пассажирских поездов задержали.

В ночь с 28 на 29 января около 22.25 на станции Бердия Иловлинского района произошел сход 17 вагонов грузового поезда.

На место происшествия были подняты рабочие бригады со станций Петров Вал, им. Максима Горького и Арчеда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

В связи с происшествием пассажирский поезд №216 Саратов – Ростов-на-Дону был задержан на 52 минуты.

Сейчас в расписание некоторых поездов также введены коррективы. Фактическое расписание можно узнать на сайте РЖД.

На месте происшествия работает комиссия Приволжской железной дороги. Причины произошедшего выясняются.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru