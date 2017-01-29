Под Волгоградом поезд сошел с рельсов

Ночью на станции Бердия 17 вагонов грузового поезда сошли с железной дороги. В связи с этим движение некоторых пассажирских поездов задержали. В ночь с 28 на 29 января около 22.25 на станции Бердия Иловлинского района произошел сход 17 вагонов грузового поезда. На место происшествия были подняты рабочие бригады со станций Петров Вал, им. Максима Горького и Арчеда. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. В связи с происшествием пассажирский поезд №216 Саратов – Ростов-на-Дону был задержан на 52 минуты. Сейчас в расписание некоторых поездов также введены коррективы. Фактическое расписание можно узнать на сайте РЖД. На месте происшествия работает комиссия Приволжской железной дороги. Причины произошедшего выясняются. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >