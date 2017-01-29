Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
В последнее время в России постоянно происходят случаи изъятия детей из семей с туманным объяснением....
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|Под Волгоградом поезд сошел с рельсов
|Скандалы и ЧП
|29.01.2017 10:28
|
В ночь с 28 на 29 января около 22.25 на станции Бердия Иловлинского района произошел сход 17 вагонов грузового поезда.
На место происшествия были подняты рабочие бригады со станций Петров Вал, им. Максима Горького и Арчеда.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.
В связи с происшествием пассажирский поезд №216 Саратов – Ростов-на-Дону был задержан на 52 минуты.
Сейчас в расписание некоторых поездов также введены коррективы. Фактическое расписание можно узнать на сайте РЖД.
На месте происшествия работает комиссия Приволжской железной дороги. Причины произошедшего выясняются.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:28
В Волгограде начало недели будет морозным
-
10:28
Под Волгоградом поезд сошел с рельсов
-
28.01.2017 21:56
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
-
28.01.2017 17:32
Горожанам покажут медицинские приспособления прошлого
-
28.01.2017 13:18
Волгоградец спас старушку из горящего дома
-
28.01.2017 11:54
Волгоградцы возмущены подарком для ветеранов в тысячу рублей
-
28.01.2017 10:32
Попытка проскочить на «красный» стала причиной ДТП в Советском районе
-
27.01.2017 21:42
Волгоградских школьников, сбежавших из дома, нашли в Саратовской области
-
27.01.2017 18:43
Мороз в -20 градусов продержится в Волгограде все выходные
-
27.01.2017 18:19
В Госдуме предложили лишать водителей прав за отказ пропускать скорые
-
27.01.2017 17:43
Работа управляющих компаний – больная тема для волгоградцев
-
27.01.2017 17:35
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибудет в Волгоград
-
27.01.2017 16:47
В Волгограде камеры автовокзала зафиксировали сбежавших из дома подростков
-
27.01.2017 16:32
В России появится фонд развития информационных технологий
Самое читаемое
-
10:28
Под Волгоградом поезд сошел с рельсов
-
28.01.2017 10:32
Попытка проскочить на «красный» стала причиной ДТП в Советском районе
-
27.01.2017 21:42
Волгоградских школьников, сбежавших из дома, нашли в Саратовской области
-
27.01.2017 16:47
В Волгограде камеры автовокзала зафиксировали сбежавших из дома подростков
-
27.01.2017 14:54
Волгоградец взял кредит на имя друга
-
27.01.2017 13:58
Мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь в день знакомства с ней
-
27.01.2017 12:53
Предприимчивый волгоградец установил на автомойке игровое оборудование
Последние комментарии
-
В Волгограде руководство УК подозревается в хищении 14 млн рублей
-
А работы по содержанию общего имущества выполнялись? Акты жильцами подписаны? Почему заботятся только ... >>
-
-
В России появится фонд развития информационных технологий
-
У нас информационные технологии не упрощают жизнь, а осложняют. Потому что никто не контролирует как ... >>
-
-
Волгоградские текстильные и швейные предприятия показывают положительную динамику роста производства
-
Вакансий на вышеуказанных предприятиях нет. Есть только в "Газпроме", квотируемое - з.пл. 17600 рупий. >>
-
-
Волгоградский тракторный завод пойдет под нож?
-
Ночевка бомжа в Сбербанке закончилась дракой
-
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
-
Задолбали своим Трампом! Экономика России в ж... >>
-