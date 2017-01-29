Сегодня около 11.51 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на станции Максим Горький в Волгограде. Оказалось, что в цехе по подготовке сухого песка загорелось оборудование.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС. Уже через час возгорание было полностью ликвидировано.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в результате пожара никто не пострадал, движение поездов не прерывалось.

Сейчас причины произошедшего выясняются.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»