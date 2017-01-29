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|Основателя московского клуба Soho Rooms нашли мертвым
|Скандалы и ЧП
|29.01.2017 17:51
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Сегодня на козырьке одного из элитных жилых домов по Шмитовскому проезду Москвы было обнаружено тело 41-летнего мужчины. Травмы на теле москвича были характерны для падения с большой высоты.
Оказалось, что погибший являлся основателем известного ночного клуба столицы Soho Rooms.
Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета по городу Москве, на данный момент на месте трагедии проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают очевидцев трагедии и устанавливают все детали произошедшего.
Для справки:
Сергей Ткаченко —российский ди-джей и музыкальный продюсер, выступал под псевдонимом Jeff. Он был основателем клуба Soho Rooms, но оставил руководство им четыре года назад.
Юлия Соболева
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