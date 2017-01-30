В Таиланде погиб российский турист, сорвавшись со скалы в море

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на издание Phuket News, полиция уже подтвердила данные о гибели россиянина. Им оказался 60-летний Алексей Хромов.

По словам представителя местной полиции, он проинформирован об инциденте в 15:45 по местному времени. Он также отметил, что на теле мужчины, извлеченного из воды спасателями, были обнаружены царапины, сопоставимые с травмами от падения.

Мужчина был доставлен в больницу города Пхукет, где медики констатировали его смерть. Представитель полиции отметил, что причина смерти требует подтверждения.

Как отмечает издание, инцидент произошел в районе пляжа Ката на острове Пхукет.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress