В Таиланде погиб российский турист, сорвавшись со скалы в море

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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на издание Phuket News, полиция уже подтвердила данные о гибели россиянина. Им оказался 60-летний Алексей Хромов.
По словам представителя местной полиции, он проинформирован об инциденте в 15:45 по местному времени. Он также отметил, что на теле мужчины, извлеченного из воды спасателями, были обнаружены царапины, сопоставимые с травмами от падения.
Мужчина был доставлен в больницу города Пхукет, где медики констатировали его смерть. Представитель полиции отметил, что причина смерти требует подтверждения.
Как отмечает издание, инцидент произошел в районе пляжа Ката на острове Пхукет.
Надира Коннова
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