Два волгоградца грабили пенсионеров под видом работников ЖЭУ Печать
Скандалы и ЧП
30.01.2017 09:55

Два волгоградца грабили пенсионеров под видом работников ЖЭУ

Молодые люди проникали в квартиры стариков под предлогом проверки вентиляции. После визита лжеработников у пенсионеров пропадали деньги и мобильные телефоны.

В середине января 2017 года в полицию стали поступать многочисленные заявления от пожилых людей о кражах денег и сотовых телефонов. Оказалось, что все они пострадали от рук двух лжеработников ЖЭУ.

Два молодых человека ходили по квартирам волгоградцев и представлялись сотрудниками ЖЭУ. Не предъявив никаких документов, они свободно проходили в квартиру под предлогом проверки вентиляционной системы.

Пока один молодой человек создавал видимость работы, другой осматривал комнаты. После того, как злоумышленники покидали квартиру, пенсионеры обнаруживали пропажу денег и мобильных телефонов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Советского района, в возрасте 24 и 28 лет. Один из грабителей уже был ранее судим за кражу, гра беж и мошенничество.

После задержания молодые люди сознались в пяти эпизодах краж у пенсионеров. Похищенное вернуть правоохранительным органам не удалось, поскольку преступники сдавали мобильные телефоны в скупку, а деньги сразу тратили.

На данный момент в отношении волгоградцев возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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