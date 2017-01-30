В Волжском пассажир пырнул водителя маршрутки ножом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.01.2017 10:14

В Волжском пассажир пырнул водителя маршрутки ножом

В маршрутке №260 произошла драка, в результате которой был серьезно ранен водитель. В настоящее время он находится в реанимации, а его жена ищет очевидцев данного происшествия.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в субботу, 28 января, в маршрутном такси №260 между пассажирами возник конфликт. Один из участников потасовки достал нож и в результате с ранением в медучреждение был доставлен водитель.

В социальных сетях супруга пострадавшего Татьяна К. сообщила: "Вчера в районе 23.30 не доезжая кольца Карбышева произошло ЧП в маршрутке 260. Кто был свидетелем, откликнитесь пожалуйста!"

По словам супруги пострадавшего, сейчас мужчина находится в реанимации.

- У него ранение в ногу, правое бедро. Вчера состояние было средней тяжести, очень большая была потеря крови. Врачи после обхода скажут, как и что, это ближе к обеду будет, - поделилась Татьяна.

Корреспонденту "СоцИнформБюро" в УВМД по городу Волжскому рассказали, что данный инцидент действительно произошел в субботу во второй половине дня.

- Маршрутное такси везло людей из Волгограда в Волжский. В ходе поездки между пассажирами возник конфликт. Водитель транспортного средства остановил машину и пассажиры переместились выяснять отношения на остановку общественного транспорта. Водитель пытался разнять дерущихся и в процессе потасовки кто-то нанес ему ножевое ранение в ногу. Была сразу вызвана скорая и полиция. Круг подозреваемых установлен, однако, кто конкретно нанес ранение, на данный момент не выяснено. Водитель от подачи заявления отказался, - сообщили в УМВД по городу Волжскому.

Надира Коннова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru