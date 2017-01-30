В Волжском пассажир пырнул водителя маршрутки ножом

Как стало известно "СоцИнформБюро", в субботу, 28 января, в маршрутном такси №260 между пассажирами возник конфликт. Один из участников потасовки достал нож и в результате с ранением в медучреждение был доставлен водитель.

В социальных сетях супруга пострадавшего Татьяна К. сообщила: "Вчера в районе 23.30 не доезжая кольца Карбышева произошло ЧП в маршрутке 260. Кто был свидетелем, откликнитесь пожалуйста!"

По словам супруги пострадавшего, сейчас мужчина находится в реанимации.

- У него ранение в ногу, правое бедро. Вчера состояние было средней тяжести, очень большая была потеря крови. Врачи после обхода скажут, как и что, это ближе к обеду будет, - поделилась Татьяна.

Корреспонденту "СоцИнформБюро" в УВМД по городу Волжскому рассказали, что данный инцидент действительно произошел в субботу во второй половине дня.

- Маршрутное такси везло людей из Волгограда в Волжский. В ходе поездки между пассажирами возник конфликт. Водитель транспортного средства остановил машину и пассажиры переместились выяснять отношения на остановку общественного транспорта. Водитель пытался разнять дерущихся и в процессе потасовки кто-то нанес ему ножевое ранение в ногу. Была сразу вызвана скорая и полиция. Круг подозреваемых установлен, однако, кто конкретно нанес ранение, на данный момент не выяснено. Водитель от подачи заявления отказался, - сообщили в УМВД по городу Волжскому.

Надира Коннова