Минувшим вечером в Пулковском парке Санкт-Петербурга сотрудники полиции обнаружили коляску с ребёнком. Взрослых поблизости не было.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», найденному младенцу на вид 7-10 месяцев. Он лежал тепло одетым в коляске-трансформере сине-оранжевой расцветки. Мальчика передали в детский Центр реабилитации, врачи уже осмотрели его. У малыша диагностировали рахит. Полиция разыскивает родных мальчика. Также отмечается, что сообщений о пропаже ребёнка не поступало.

Лилия Финько Фото: социальная сеть "ВКонтакте" Следующая >