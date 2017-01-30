В петербургском парке бросили коляску с младенцем Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
30.01.2017 10:12

В петербургском парке оставили коляску с младенцем

Минувшим вечером в Пулковском парке Санкт-Петербурга сотрудники полиции обнаружили коляску с ребёнком. Взрослых поблизости не было.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», найденному младенцу на вид 7-10 месяцев. Он лежал тепло одетым в коляске-трансформере сине-оранжевой расцветки.

Мальчика передали в детский Центр реабилитации, врачи уже осмотрели его. У малыша диагностировали рахит.

Полиция разыскивает родных мальчика. Также отмечается, что сообщений о пропаже ребёнка не поступало.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru