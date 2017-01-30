За выписанный штраф полицейский получил кулаком в лицо

Инцидент произошел осенью 2016 года в Ленинском районе Астрахани.

Как сообщает «Астрахань FM», 25-летний мужчина перешел дорогу в неположенном месте и был замечен сотрудником ГИБДД. Когда полицейский подошел к нарушителю, чтобы выписать ему штраф, астраханец просто ударил стража порядка по лицу кулаком.

В результате в отношении агрессивного пешехода было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В скором времени он предстанет перед судом.

За данное деяние ему грозит крупный штраф или тюремное заключение до 10 лет.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress