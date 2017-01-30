Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 января в 23:50 36-летний водитель на "ВАЗ-2107", следовал со стороны Кировского района в сторону Красноармейского. В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением и наехал на препятствие (опора ЛЭП).

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомашины в возрасте 48 и 39 лет с травмами были госпитализированы.

Надира Коннова