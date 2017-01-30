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|На Ямале в тундре пропал ребенок
|Скандалы и ЧП
|30.01.2017 11:12
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Сегодня Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
По данным следствия, 27 января около 14 часов дня в тундровой зоне Ямальского района ЯНАО исчез 4-летний малыш.
Как объяснили полиции родители, мать занималась на улице домашними делами, а мальчик в это время играл с ней рядом. Когда женщина отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, который поднял снежную пелену. Вернувшись к своему жилищу, женщина обнаружила, что ребенок исчез.
Поиски малыша родители начали самостоятельно. В службу МЧС они обратились только ночью. На момент исчезновения ребенка температура воздуха на улице в данной местности составляла -13 градусов.
На данный момент решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия. Поиски ребенка продолжаются.
Юлия Соболева
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