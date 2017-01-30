На Ямале в тундре пропал ребенок

Сегодня Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По данным следствия, 27 января около 14 часов дня в тундровой зоне Ямальского района ЯНАО исчез 4-летний малыш.

Как объяснили полиции родители, мать занималась на улице домашними делами, а мальчик в это время играл с ней рядом. Когда женщина отлучилась к водоему за водой, подул сильный ветер, который поднял снежную пелену. Вернувшись к своему жилищу, женщина обнаружила, что ребенок исчез.

Поиски малыша родители начали самостоятельно. В службу МЧС они обратились только ночью. На момент исчезновения ребенка температура воздуха на улице в данной местности составляла -13 градусов.

На данный момент решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия. Поиски ребенка продолжаются.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress