Поезд протаранил легковушку на переезде в Подмосковье: погибли три человека

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|30.01.2017 12:02
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД), в понедельник в 09:45 водитель легкового автомобиля Lada, проигнорировав запрещающие для движения показатели сигнализации, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом.
«Машинист локомотива подал звуковые сигналы, применив при этом экстренное торможение. Однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится с сообщении ведомства.
В результате нарушения водителем легкового автомобиля правил дорожного движения получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель и два пассажира. В ведомстве отметили, что локомотивная бригада не пострадала.
По данным пресс-службы, в результате дорожно-транспортного происшествия нарушен габарит соседнего пути. На место выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для ликвидации последствий аварии. На место происшествия также отправлен вспомогательный локомотив для буксировки электровоза.
Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress
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