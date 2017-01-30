Должник пытался откупиться от пристава алкоголем, деньгами и конфетами

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|30.01.2017 12:24
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Следственный комитет России по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Николаевского района по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу».
По данным следствия, в сентябре 2015 года, а также в сентябре и декабре 2016 года на банковские счета мужчины судебным приставом-исполнителем районного ФССП были наложены аресты за долги по алиментам на ребенка. Всего сумма задолженности составляла больше 50 тысяч рублей.
Вместо того, чтобы погасить долги и спать спокойно, мужчина решил подкупить судебного пристава.
27 января 2017 года должник пришел в районный ФССП и положил на стол начальника отдела пакет с подарком. Внутри подарочного набора находилась бутылка алкоголя, коробка конфет и 10 тысяч рублей.
Сразу после передачи взятки мужчина был задержан сотрудниками полиции. На данный момент Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Теперь за попытку дать взятку должностному лицу местному жителю грозит крупный штраф либо лишение свободы.
Юлия Соболева
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