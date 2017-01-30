Бдительный пенсионер не дал себя обмануть



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 января в полицию обратился 79-летний волгоградец.

Заявитель рассказал, что накануне ему на домашний телефон позвонил неизвестный человек, сообщивший о том, что внук пенсионера совершил преступление, однако есть возможность освободить парня от уголовного преследования. Цена помощи — 15 тысяч рублей. И за этой суммой к дому пенсионера уже подъехал водитель такси.

Пенсионер от услышанного не впал в панику и не растерялся, а сразу же сообщил об попытке обмана в полиции.

Водитель такси между тем поведал сотрудникам полиции, что ему действительно позвонил незнакомец и попросил забрать деньги у пенсионера, а потом перевести их на чей-то счёт.

В связи с произошедшим организована проверка. Ведутся розыски мошенника.

Отметим, что мошенничество до сих пор является излюбленным способом лёгкого заработка преступников. И многие граждане поддаются на их уловки.

Так, сегодня стало известно о двух злоумышленниках, которые проникали в квартиры волгоградских пенсионеров под видом работников ЖЭУ и похищали деньги и мобильные телефоны.

На прошлой неделе ИА «СоцИнформБюро» писало о волгоградской пенсионерке, которая, поверив аферистам, лишилась более 840 тысяч рублей. Неизвестные смогли убедить бабушку, что перечисленная им сумма вернётся к ней с процентами. Но никаких возвращённых денег пенсионерка так и не дождалась.

Психологи отмечают, что чаще других жертвами телефонных мошенников становятся именно пенсионеры. Они отличаются от остальных граждан повышенной тревожностью и доверчивостью. Поэтому необходимо проводить беседы со своими родителями, бабушками и дедушками на тему возможного мошенничества по отношению к ним.





Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ