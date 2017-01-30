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|Три волжанина инсценировали ДТП с Porsche Cayenne ради страховых выплат
|Скандалы и ЧП
|30.01.2017 13:50
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Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении трех волжан по статье «Мошенничество в сфере страхования».
По данным уголовного дела, в начале апреля 2016 года обвиняемые в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района инсценировали ДТП с участием автомобилей ГАЗ-323820 и Porsche Cayenne.
После подставной аварии 20-летний владелец иномарки обратился в страховую компанию за возмещением ущерба в размере 370 тысяч рублей.
Позже сотрудники полиции узнали об «автоподставе». В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативникам удалось полностью доказать вину волжан.
Сейчас «подставщики» возместили ущерб страховой компании в полном объеме и ожидают суда. За преступную деятельность им грозит крупный штраф или лишение свободы.
Юлия Соболева
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