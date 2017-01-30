Три волжанина инсценировали ДТП с Porsche Cayenne ради страховых выплат Печать
Скандалы и ЧП
30.01.2017 13:50

Три волжанина инсценировали ДТП с Porsche Cayenne ради страховых выплат

Мужчины надеялись получить за иномарку денежные средства в размере 370 тысяч рублей. Теперь всех троих ждет уголовное наказание за мошенничество.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении трех волжан по статье «Мошенничество в сфере страхования».

По данным уголовного дела, в начале апреля 2016 года обвиняемые в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района инсценировали ДТП с участием автомобилей ГАЗ-323820 и Porsche Cayenne.

После подставной аварии 20-летний владелец иномарки обратился в страховую компанию за возмещением ущерба в размере 370 тысяч рублей.

Позже сотрудники полиции узнали об «автоподставе». В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативникам удалось полностью доказать вину волжан. 

Сейчас «подставщики» возместили ущерб страховой компании в полном объеме и ожидают суда. За преступную деятельность им грозит крупный штраф или лишение свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru