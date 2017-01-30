Три волжанина инсценировали ДТП с Porsche Cayenne ради страховых выплат

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении трех волжан по статье «Мошенничество в сфере страхования».

По данным уголовного дела, в начале апреля 2016 года обвиняемые в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района инсценировали ДТП с участием автомобилей ГАЗ-323820 и Porsche Cayenne.

После подставной аварии 20-летний владелец иномарки обратился в страховую компанию за возмещением ущерба в размере 370 тысяч рублей.

Позже сотрудники полиции узнали об «автоподставе». В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативникам удалось полностью доказать вину волжан.

Сейчас «подставщики» возместили ущерб страховой компании в полном объеме и ожидают суда. За преступную деятельность им грозит крупный штраф или лишение свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress