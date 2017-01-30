На заводе «Сады Придонья» произошло возгорание

В складском помещении с готовой продукцией начал тлеть утеплитель. На данный момент пожарные локализовали возгорание. Сегодня около 12 часов дня на пуль пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в поселке Сады Придонья Городищенского района. Как сообщили корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области, в складском помещении завода «Сады Придонья» начал тлеть утеплитель. Потушить возгорание пожарным расчетом удалось уже через час. В результате происшествия никто не пострадал. Юлия Соболева

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