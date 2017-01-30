Волжанин пытался продать собачий ошейник с «прослушкой» Печать
Скандалы и ЧП
30.01.2017 15:08

Волжанин пытался продать ошейник для собаки с «прослушкой»

Следственный комитет по Волгоградской области возбудил в отношении продавца технического устройства уголовное дело.

31-летний местный житель подозревается в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

По данным уголовного дела, в августе 2016 года волжанин на одном из сайтов в сети Интернет приобрел собачий ошейник и GPS-датчиком, чтобы отслеживать местонахождение питомца. При этом у гаджета была еще одна дополнительная функция – скрытая аудиозапись.

Позже мужчина разместил информацию о продаже чудо-устройства на сайте бесплатных объявлений. Откликнулись на заманчивое предложение сотрудники полиции.

Сделка с волжанином состоялась 2 декабря 2016 года. В качестве покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий продавец нелегального устройства был задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все детали преступления. За продажу «прослушки» мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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