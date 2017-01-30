Многодетная мать предпочла своей семье алкоголь



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РРФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели несколько инспекций с ноября 2016 года по январь 2017 в семью, проживающую в Ленинском районе.

За всё время проверок инспекторы видели, что трое детей в возрасте шести месяцев, полутора и трёх лет содержатся в антисанитарных условиях. Также у малышей было выявлено несколько заболеваний.

Женщину такое положение дел не беспокоило. К педиатрам она не обращалась, дети ходили голодными и грязными, пока их горе-мать спускала свою жизнь на шумные застолья с собутыльниками. Питались малыши, в основном, тем, что принесут соседи.

В связи с этим на женщину было составлено два административных протокола, однако в ходе последней проверки стало очевидно, что ситуация в семье не изменилась.

Стоит отметить, что нерадивая мать уже ранее была лишена родительских прав в отношении двоих старших детей, которые сейчас воспитываются опекунами.

В настоящий момент детей передали отцу, который всё это время находился на заработках в Москве. А женщину-алкоголичку ждёт очередное лишение родительских прав.



Лилия Финько

Фото: globallookpress