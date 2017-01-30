Пьяный врач надругался над пациенткой реанимации Печать
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30.01.2017 17:10

Пьяный врач надругался над пациенткой реанимации

Медик воспользовался беспомощным состоянием пациентки, находившейся в реанимации городской больницы № 2 города Подольска Московской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области, в отношении анестезиолога-реаниматолога возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Как удалось установить, в ночь с 04 на 05 января подозреваемый находился на суточном дежурстве в реанимации. Медик выпил приличную дозу спиртного, после чего пришёл в палату, где находилась 43-летняя пациентка, и надругался над нею. Женщина не смогла оказать насильнику сопротивление из-за своего физического состояния.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в ведомстве.

По неподтверждённой информации, эскулапа выдала медсестра, заметившая его странные действия возле кровати пострадавшей. В процессе проверки её показания подтвердились.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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