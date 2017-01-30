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|Пьяный врач надругался над пациенткой реанимации
|Скандалы и ЧП Главные новости
|30.01.2017 17:10
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Как удалось установить, в ночь с 04 на 05 января подозреваемый находился на суточном дежурстве в реанимации. Медик выпил приличную дозу спиртного, после чего пришёл в палату, где находилась 43-летняя пациентка, и надругался над нею. Женщина не смогла оказать насильнику сопротивление из-за своего физического состояния.
«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в ведомстве.
По неподтверждённой информации, эскулапа выдала медсестра, заметившая его странные действия возле кровати пострадавшей. В процессе проверки её показания подтвердились.
Фото: globallookpress
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