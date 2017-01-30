В Башкирии в жилом доме взорвался бытовой газ: есть жертвы Печать
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30.01.2017 18:15

В Башкирии в жилом доме взорвался бытовой газ: есть жертвы

Инцидент произошёл сегодня, 30 января, около полудня по московскому времени в городе Белорецк республики Башкортостан.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, взрыв бытового газа с последующим пожаром случился в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Ф. Алексеева.

В результате взрыва погиб 56-летний хозяин квартиры. Его дочь, а также их знакомый получили тяжёлые травмы.

По предварительным данным, в квартире шёл ремонт. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, уточняется количество пострадавших.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану отметили, что для ликвидации пожара было привлечено 15 единиц техники и 42 человека.

Отметим, что аналогичный случай произошёл 27 января в Красноярске. Около 06:00 по московском времени взорвался бытовой газ в квартире на первом этаже. Сильнейшие ожоги получил хозяин квартиры.

В 2016 году в России из-за взрывов бытового газа в жилых домах погибло 28 человек.

В связи с участившимися подобными инцидентами, глава Ростехнадзора Алексей Алёшин выступил в конце декабря 2016 года с предложением установить запрет на использование газа в многоквартирных домах.

Лилия Финько

Фото: СУ СУР по Республике Башкортостан

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