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|В Башкирии в жилом доме взорвался бытовой газ: есть жертвы
|Скандалы и ЧП Главные новости
|30.01.2017 18:15
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В результате взрыва погиб 56-летний хозяин квартиры. Его дочь, а также их знакомый получили тяжёлые травмы.
По предварительным данным, в квартире шёл ремонт. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, уточняется количество пострадавших.
В пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану отметили, что для ликвидации пожара было привлечено 15 единиц техники и 42 человека.
Отметим, что аналогичный случай произошёл 27 января в Красноярске. Около 06:00 по московском времени взорвался бытовой газ в квартире на первом этаже. Сильнейшие ожоги получил хозяин квартиры.
В 2016 году в России из-за взрывов бытового газа в жилых домах погибло 28 человек.
В связи с участившимися подобными инцидентами, глава Ростехнадзора Алексей Алёшин выступил в конце декабря 2016 года с предложением установить запрет на использование газа в многоквартирных домах.
Лилия Финько
Фото: СУ СУР по Республике Башкортостан
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