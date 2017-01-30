За пьяную езду экс-главу Кировского приговорили к штрафу и лишению прав

Сегодня суд Советского района вынес решение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Александра Невструева за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что глава Кировского района был задержан в нетрезвом виде за рулем своего авто в октябре прошлого года. Сотрудники ДПС составили в отношении Невструева протоколы об отстранении от управления транспортным средством и направили его на медицинское освидетельствование, проходить которое глава района отказался.

Позже выяснилось, что за руль своей иномарки чиновник сел, будучи лишенным права управления транспортным средством. В июле 2015 года Невструев уже попадался на пьяной езде. Тогда ему удалось отделаться штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора года.

Сразу после скандального задержания, Невструев был отстранен от занимаемой должности. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено.

Сегодня суд назначил экс-чиновнику наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Правда пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»