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|Житель Кировского района "погорел" на икре белуги
|Скандалы и ЧП Волгоград
|31.01.2017 09:04
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 49-летний волгоградец незаконно перевозил 13,5 кг икры белуги без соответствующих документов, подтверждающих законность добычи. В результате ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил свыше 1 миллиона рублей.
Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии в рамках расследования уголовного дела провели обыски по месту проживания жителя Кировского района, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. В результате было обнаружено и изъято: 2 литра икры рыб осетровых видов, 12 шт. незаконных орудий лова – самоловно-крючковые снасти, 16 экз. стерляди, 4 экз. осетра, а также иные предметы, имеющие значение по уголовному делу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Волгоградцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жителю Кировского района грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет.
Надира Коннова
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