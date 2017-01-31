Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 49-летний волгоградец незаконно перевозил 13,5 кг икры белуги без соответствующих документов, подтверждающих законность добычи. В результате ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил свыше 1 миллиона рублей.

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии в рамках расследования уголовного дела провели обыски по месту проживания жителя Кировского района, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. В результате было обнаружено и изъято: 2 литра икры рыб осетровых видов, 12 шт. незаконных орудий лова – самоловно-крючковые снасти, 16 экз. стерляди, 4 экз. осетра, а также иные предметы, имеющие значение по уголовному делу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Волгоградцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жителю Кировского района грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет.

Надира Коннова