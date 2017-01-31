Под Волгоградом в ночном пожаре погибла женщина

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 04:52. В городе Михайловке на улице Молодежной горела летняя кухня по всей площади.

Пожарным расчётам 30-й пожарно-спасательной части удалось ликвидировать горение в 05:11. На месте происшествия было обнаружено тело погибшей женщины. Её личность сейчас устанавливается.

По мнению экспертов, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России