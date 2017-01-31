В Волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов

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Сегодня в ходе досмотра автотранспорта в исправительной колонии №9 сотрудники УФСИН обнаружили крупную партию запрещенных предметов.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, технические устройства были спрятаны ухищренным способом в одном из колес.
Всего в тайнике было найдено 42 телефона, 8 батарей к ним, 31 зарядное устройство, 11 сим-карт и 5 наушников.
За попытку передачи запрещенных предметов в исправительное учреждение теперь правонарушителям грозит крупный денежный штраф.
Юлия Соболева
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