В волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов Печать
Скандалы и ЧП
31.01.2017 10:19

В Волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов

Нарушители спрятали запрещенные предметы в колесо автомобиля. Кроме мобильных телефонов в тайнике находились батарейки, зарядные устройства, сим-карты и наушники.

Сегодня в ходе досмотра автотранспорта в исправительной колонии №9 сотрудники УФСИН обнаружили крупную партию запрещенных предметов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, технические устройства были спрятаны ухищренным способом в одном из колес.

Всего в тайнике было найдено 42 телефона, 8 батарей к ним, 31 зарядное устройство, 11 сим-карт и 5 наушников.

За попытку передачи запрещенных предметов в исправительное учреждение теперь правонарушителям грозит крупный денежный штраф.

Юлия Соболева
Фото: УФСИН по Волгоградской области

В Волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов

В Волгоградскую колонию пытались передать больше 40 мобильных телефонов

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