Найдена женщина, оставившая ребёнка в петербургском парке



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 30 января около 20:00 в отдел полиции пришла 22-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств.

Гражданка сообщила, что является матерью найденного мальчика. В тот вечер она отправилась с сыном на прогулку, однако, из-за того, что была пьяна, забыла ребёнка в коляске и ушла домой.

Мигрантка предоставила полицейским документы, подтверждающие её материнство.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении к ответственности забывчивой матери. Ребёнок пока остаётся в Центре реабилитации.

Напомним, в минувшее воскресенье сотрудники полиции обнаружили в Пулковском парке Санкт-Петербурга брошенную коляску с ребёнком. Мальчик был тепло одет и выглядел на 7-10 месяцев. Также врачи диагностировали у малыша рахит.

Так как первоначальный розыск его родных результатов не дал, младенца поместили в реабилитационный Центр для детей.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"