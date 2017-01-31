В Волгограде ночью при столкновении "Лады" и "Волги" пострадала девушка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
31.01.2017 11:06

В Волгограде ночью при столкновении

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 31 января в Центральном районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, во вторник в 01:00 22-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21124" двигался по улице Рокоссовского со стороны улицы Ткачева в сторону улицы Невской.

На пересечении с улицей Двинской водитель наехал на автомобиль "Волга Сайбер", стоявший на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21142" получила травмы и была доставлена в больницу.

Надира Коннова

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru