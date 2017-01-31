Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, во вторник в 01:00 22-летний водитель на автомобиле "ВАЗ-21124" двигался по улице Рокоссовского со стороны улицы Ткачева в сторону улицы Невской.

На пересечении с улицей Двинской водитель наехал на автомобиль "Волга Сайбер", стоявший на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21142" получила травмы и была доставлена в больницу.

Надира Коннова