Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Следственный комитет РФ, 26 января в детское отделение указанного медучреждения был доставлен 14-летний мальчик. Состояние подростка оценивалось как крайне тяжелое. Спустя несколько часов подросток скончался.

В сообщении СК говорится, что, "согласно судебно-медицинскому диагнозу, причиной смерти является другое заболевание".

Следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Надира Коннова