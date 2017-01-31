Неправильный диагноз стал причиной смерти 14-летнего подростка Печать
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31.01.2017 11:21

В подмосковной больнице подросток умер из-за неправильного диагноза

В больнице подмосковной Ивантеевки (Пушкинский район) из-за неправильного диагноза скончался 14-летний подросток.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Следственный комитет РФ, 26 января в детское отделение указанного медучреждения был доставлен 14-летний мальчик. Состояние подростка оценивалось как крайне тяжелое. Спустя несколько часов подросток скончался.

В сообщении СК говорится, что, "согласно судебно-медицинскому диагнозу, причиной смерти является другое заболевание".

Следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Надира Коннова

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